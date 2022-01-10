Незабитий пенальті, вилучення та сім голів: як "Ювентус" зробив фантастичний камбек проти "Роми" в Серії А

Незабитий пенальті, вилучення та сім голів: як "Ювентус" зробив фантастичний камбек проти "Роми" в Серії А

"Стара синьйора" перевернула все догори дригом за сім хвилин.

Туринський "Ювентус" у рамках 21-го туру Серії А здобув одну з найяскравіших перемог у сезоні. Так, "стара синьйора" на виїзді здолала римську "Рому" з рахунком 4:3 .

Перший м'яч у цій дуелі глядачі побачили вже на 11 хвилині , автором цього взяття воріт став форвард господарів - Теммі Абрахам. Утім, вде за сім хвилин "Ювентус" завдяки зусиллям Пауло Дібали відновив паритет. На цьому голи в перші 45 хвилин завершилися.

Справжнім ураганом стала друга половина дуелі. Майже на самому початку тайму, а саме на 48 хвилині , "Рома" вийшла вперед знову - забив Генріх Мхітарян. Не встигли футболісти туринців отямитися, як "вовки" втретє відзначилися у сітці воріт їхнього голкіпера - автором голу став Лоренцо Пеллегріні.

Здавалося б, що "Рома" спокійно доведе гру до кінця на свою користь. Утім, щось шалене відбулося від 70 до 77 хвилини . Саме тоді "Ювентус" тричі примудрився забити у ворота "Роми" та, як наслідок вирвати неймовірну перемогу в цій перестрілці. За гостей забили Мануель Локателлі, Деян Кулушевські та Маттіа Де Шильо.

Зазначимо, що "Рома" могла врятуватися від поразки, проте на 83 хвилині Пеллегріні не забив пенальті. Перед цим "Ювентус" залишився вдесятьох, адже другу жовту картку перед собою побачив Маттейс де Лігт.