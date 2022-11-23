Незабитий пенальті зіркою "Баварії": Канада у напруженому матчі поступилася Бельгії на ЧС-2022

Канадці розпочали шлях на Мундіалі з поразки.

У середу, 23 листопада, у матчі 1-го туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бельгії мінімально перемогла національну команду Канади. Матч завершився з рахунком 1:0 .

На початку поєдинку арбітр призначив ворота у ворота Тібо Куртуа – Канада мала хороший шанс відзначитися. Одинадцятиметровий намагався реалізувати зірка "Баварії" Альфонсо Дейвіс, однак пробив невдало.

Єдиний гол поєдинку було забито наприкінці першого тайму. Тобі Алдервейрелд виклав м'яч під удар Міші Батшуаї, з пострілом якого голкіпер канадців Мілан Борян не впорався.

До кінця матчу збірна Канади відчайдушно намагалася зрівняти рахунок, але оборона Бельгії втримала переможний результат.

У іншому матчі цього квартету Хорватія розписала безгольову нічию з Марокко.

безгольову нічию з Марокко. У другому турі 27 листопада Хорватія зіграє з Канадою, а Бельгія поміряється силами з Марокко. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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