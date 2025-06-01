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Незабутні моменти: як ПСЖ святкував історичну перемогу в Лізі чемпіонів (фото)
Паризький клуб уперше став володарем головного клубного євротрофею.
Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25. У фіналі турніру на "Альянц Арені" в Мюнхені паризький клуб розчавив міланський "Інтер" з рахунком 5:0.
Для парижан це перша в історії перемога в найпрестижнішому євротурнірі.
ПСЖ вдруге зіграв у фіналі Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".
До вашої уваги яскраві фото, як ПСЖ святкував історичну перемогу в Лізі чемпіонів.
Зазначимо, що команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.