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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Незабутні моменти: як ПСЖ святкував історичну перемогу в Лізі чемпіонів (фото)

Паризький клуб уперше став володарем головного клубного євротрофею.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

Французький ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25. У фіналі турніру на "Альянц Арені" в Мюнхені паризький клуб розчавив міланський "Інтер" з рахунком 5:0.

Для парижан це перша в історії перемога в найпрестижнішому євротурнірі.

ПСЖ вдруге зіграв у фіналі Ліги чемпіонів. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

До вашої уваги яскраві фото, як ПСЖ святкував історичну перемогу в Лізі чемпіонів.

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

/ © Associated Press

© Associated Press

Зазначимо, що команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

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