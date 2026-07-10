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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
2 хв

Незабитий пенальті та гол Мбаппе: Франція обіграла Марокко на шляху до півфіналу ЧС-2026

"Ле Бле" впевнено розібралися з марокканцями і в 1/2 фіналу зустрінуться з переможцем пари Іспанія — Бельгія.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

Збірна Франції обіграла команду Марокко в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо завершився з рахунком 2:0.

У першому таймі французи повністю домінували на футбольному полі, але не зуміли розпечатати ворота суперника.

Уже на 4-й хвилині зустрічі Кіліан Мбаппе небезпечно пробив здалеку, але голкіпер марокканців Яссін Буну парирував на кутовий. Після подачі з корнера Дайо Упамекано завдав удару головою, але Буну здійснив ще один сейв.

На 25-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота марокканців — Нуссаїр Мазрауї збив Мбаппе у власному штрафному майданчику. Але Мбаппе не реалізував 11-метровий — після його удару в правий нижній кут м'яч до рук спіймав Буну.

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

На 32-й хвилині вже Усман Дембеле загрожував воротам африканської збірної, але після його дальнього удару м'яч пролетів повз ліву стійку.

На 35-й хвилині Дезіре Дуе мав чудовий шанс виводити французів уперед в рахунку, проте Буну потягнув і його удар низом у лівий кут.

У компенсований до першого тайму час підопічні Дідьє Дешама могли все ж дотиснути марокканців, але постріл здалеку від Люки Діня прийшовся у поперечину. Тож збірні Франції та Марокко завершили перший тайм без голів.

У другому таймі "Ле Бле" продовжили тиснути на ворота суперника і таки досягнули бажаного. На 60-й хвилині Дуе перед штрафним майданчиком марокканців знайшов передачею Мбаппе, а той красиво закрутив м'яч у дальній кут.

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Для Мбаппе це 8-й гол на цьому чемпіонаті світу, він наздогнав аргентинця Ліонеля Мессі на вершині бомбардирських перегонів.

Також Мбаппе впритул наблизився до рекорду Мессі за голами на чемпіонатах світу — тепер на рахунку француза 20 забитих м'ячів на Мундіалях, а в аргентинця — 21.

А вже на 66-й хвилині французи збільшили свою перевагу в рахунку — Дембеле отримав м'яч від Мбаппе, протягнув його до воріт марокканців і низом влучно пробив під праву стійку.

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Франція — Марокко / © Associated Press

Таким чином, Франція стала першим півфіналістом ЧС-2026. В 1/2 фіналу французи позмагаються з переможцем матчу Іспанія — Бельгія, який відбудеться у п'ятницю, 10 липня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після шаленої перемоги Аргентини над Єгиптом на ЧС-2026.

Також ми розповідали, що тренер збірної Єгипту жорстко розніс суддів і ФІФА після матчу з Аргентиною на ЧС-2026.

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