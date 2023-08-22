Незадовго до старту в Лізі чемпіонів: "Шахтар" підписав ще одного новачка

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання грузинського захисника Іраклі Азарова.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", угода з 21-річним гравцем розрахована до 30 червня 2028 року.

Азаров перейшов до "Шахтаря" із сербської "Црвени Звезди". Сума трансферу не розголошується.

Іраклі є вихованцем академії "Динамо" Тбілісі, за першу команду якого дебютував у 17 років і провів 14 матчів (3 асисти). У січні 2021 року перейшов до "Динамо" (Батумі), де одразу став гравцем основи і за півтора року зіграв 65 матчів (4 голи, 10 асистів).

Від сезону‐2022/23 виступав у складі белградської "Црвени Звезди" (26 матчів, 3 асисти). Азаров – чемпіон Грузії (2019, 2020, 2021) та чемпіон Сербії (2023).



Від 2017 року він регулярно викликався до юнацьких і молодіжної збірних своєї країни, за які відіграв 38 поєдинків. Разом зі збірною Грузії (U-21) був учасником молодіжного Євро-2023. Від 2021 року Азаров регулярно викликається до дорослої збірної Грузії, за яку вже встиг провести 12 матчів.

Раніше "гірники" підписали еквадорського півзахисника Деніла Кастілло, бразильського захисника Педрінью Азеведо, бразильського вінгера Невертона, ізраїльського захисника Става Лемкіна, бразильського півзахисника Егіналду та українського захисника Дмитра Чигринського.

Нагадаємо, "Шахтар", як чемпіон України, автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня.

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