Незадовго до єврокубкового дебюту: "Дніпро-1" оголосив про призначення нового головного тренера

39-річний український фахівець підписав з дніпрянами дворічний контракт.

Про це повідомляє офіційний сайт "Дніпра-1".

До тренерського штабу Кучера в дніпровському клубі також увійшли: Юрій Ушмаєв, Андрій Кудимов, Валерій Городов, Євген Баришніков та Олександр Грицай.

Додамо, що Кучер очолював "Металіст" від 2020 року. Під його керівництвом харківський клуб отримав підвищення в класі завдяки тому, що йшов лідером Першої ліги сезону-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення російських загарбників.

Олександр завершив кар'єру гравця 2019 року. Найбільших успіхів він досягнув з "Шахтарем", за який виступав від 2006 до 2017 року. Разом з "гірниками" Кучер став багаторазовим переможцем УПЛ, Кубка України, Суперкубка, а також завоював Кубок УЄФА.

Своєю чергою, "Дніпро-1" фінішував на третьому місці перерваного сезону УПЛ-2021/22. Влітку клуб залишився без головного тренера Ігоря Йовічевича, який очолив донецький "Шахтар".

Таким чином, саме під керівництвом Кучера дніпровський клуб готується дебютувати в єврокубках, де розпочне боротьбу з плейоф раунду кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування плейоф раунду відбору ЛЄ відбудеться 2 серпня, а матчі - 18-го та 25 серпня.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ розпочнеться 23 серпня. Водночас в умовах війни проводитиметься лише чемпіонат України, а Кубок і Суперкубок було скасовано.

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