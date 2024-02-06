"Незакінчена справа": промоутер назвав єдину мотивацію Володимира Кличка повернутися у бокс

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, висловився про можливе повернення Володимира Кличка у професійний бокс.

На його думку, 47-річний ексчемпіон світу в надважкій вазі готовий повернутися на ринг тільки заради реваншу з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Володимир Кличко, хоч уже й не хлопчик, але все ще в ідеальній формі. І в його серці все ще достатньо вогню, щоб битися. Однак у нього є тільки одна мотивація – і це та ж людина, яка днями отримала розсічення.

Не він сам, а незакінчена справа з ним. Ця людина знялася з прописаного в контракті реваншу з Володимиром", – сказав Красюк під час прямого ефіру в Instaram.

Нагадаємо, в листопаді 2015 року Володимир Кличко програв Ф'юрі одноголосним рішенням суддів та втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO та WBA. Боксери повинні були зустрітися в реванші, але другий поєдинок так і не відбувся – спочатку британець отримав травму, а потім його спіймали на допінгу.

Після поразки від "Циганського короля" легендарний українець у квітні 2017 року зазнав поразки нокаутом від Ентоні Джошуа, а потім оголосив про завершення кар'єри.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015) у надважкій вазі.

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