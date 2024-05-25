Незалежно від реваншу Усик – Ф'юрі: промоутер прагне влаштувати бій Джошуа з "Циганським королем"

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, заявив про наміри організувати бій свого клієнта з колишнім володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За його словами, це може статися після реваншу між абсолютним чемпіоном світу в хевівейті українцем Олександром Усиком та "Циганським королем".

Причому промоутер зацікавлений провести поєдинок між зірковими британцями незалежно від того, як завершиться другий бій Усик – Ф'юрі.

"Нам із Джошуа потрібно зосередитися на наступному кроці. Джошуа хотів би побитися з Ф'юрі або Усиком. Якщо ні, то наступного тижня може бути ухвалено рішення про поєдинок з переможцем бою Хргович – Дюбуа.

Ми хочемо провести бій Джошуа – Ф'юрі незалежно від того, програє чи переможе Тайсон в реванші. Я гадаю, що ми побачимо цей поєдинок. Очевидно, ми хочемо, щоб Тайсон Ф'юрі переміг (у реванші з Усиком – прим.). Думаю, що він може це зробити, це був би ідеальний сценарій", – сказав Гірн в інтерв'ю iFLTV.

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Раніше повідомлялося, що Ф'юрі офіційно активував опцію про реванш з Усиком. За словами промоутера Боба Арума, другий бій між українцем і британцем відбудеться наприкінці 2024-го або на початку 2025 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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