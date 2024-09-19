Незважаючи на поразки в Лізі націй: збірна України піднялась на одну позицію в рейтингу ФІФА

"Синьо-жовті" перебувають на 24-му місці у світовій класифікації.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила оновлений рейтинг чоловічих національних збірних. У ньому Україна посідає на 24-ту позицію.
Відповідний рейтинг було опубліковано на офіційному сайті ФІФА.
"Синьо-жовті" мають у своєму активі 1548,29 бала. Серед представників УЄФА українська збірна 13-та.
Порівняно з попереднім липневим рейтингом команда Сергія Реброва піднялась на одну сходинку. Збірна України обійшла Австралію, незважаючи на програні матчі з Албанією (1:2) та Чехією (2:3) на старті Ліги націй.
Зазначимо, що якщо "синьо-жовті" за рахунок виступів у Лізі націй не зможуть піднятися на 12-ту сходинку серед європейських країн, то будуть у другому кошику під час жеребкування відбору до чемпіонату світу 2026 року.
У топ-10 світової класифікації змін не відбулося. Лідирує збірна Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу. Другою йде Франція. Топ-3 замикає Іспанія, яка виграла Євро-2024.
Рейтинг збірних ФІФА на 19 вересня 2024 року
1. Аргентина – 1889.02
2. Франція – 1851.92
3. Іспанія – 1836.42
4. Англія – 1817.28
5. Бразилія – 1772.02
6. Бельгія – 1768.14
7. Нідерланди – 1759.95
8. Португалія – 1752.14
9. Колумбія – 1738.72
10. Італія – 1726.31
...
23. Південна Корея – 1572.61
24. Україна – 1548.29
25. Австралія – 1544.3
Нагадаємо, наступні матчі Ліги націй підопічні Реброва проведуть у жовтні: 11-го числа українці зіграють проти Грузії, а 14-го позмагаються з Чехією.
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