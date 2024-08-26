Незважаючи на травму: Світоліна здобула вольову перемогу на старті US Open-2024

Еліна кілька разів брала медичний тайм-аут через проблеми з ногою.

Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до другого кола US Open-2024.

На старті основної сітки Світоліна (№28 WTA) здолала представницю Аргентини Марію Лурдес Карле (№83 WTA). Матч тривав 2 години 20 хвилин і завершився вольовою перемогою українки з рахунком 3:6, 6:3, 6:4.

Зазначимо, що упродовж поєдинку Еліна тричі брала медичний тайм-аут. Їй накладали додаткові тейпи на праву ногу.

У другому раунді Світоліна зіграє з переможницею матчу між українкою Ангеліною Калініною та француженкою Осеан Доден.

Загалом в основі US Open-2024 виступлять сім українок – це новий національний рекорд. Даяна Ястремська вже вибула в першому раунді, поступившись німкені Юле Німаєр з рахунком 4:6, 7:6, 4:6.

Пізніше свої матчі стартового кола проведуть Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Катерина Байндль і Юлія Стародубцева, яка пробилася до основної сітки мейджора крізь сито кваліфікації.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США-2024 триватиме від 26 серпня до 8 вересня. Чинною чемпіонкою US Open є американка Корі Гауфф, яка торік у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

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