НФЛ підтримала Україну під час церемонії вручення нагород, показавши відеозвернення Зеленського

Національна футбольна ліга (НФЛ), найвища професійна ліга США з американського футболу, висловила свою підтримку Україні під час церемонії вручення нагород за підсумками сезону.

Під час заходу було показане відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Також церемонію відвідали гравці Української ліги американського футболу, які в лавах ЗСУ воюють з російськими окупантами. На їхню адресу лунали гучні оплески.

"Від імені всіх, хто бореться за свободу України та всього світу, я хочу подякувати кожному з вас за вашу допомогу та підтримку. Сьогодні я звертаюся до вас, поки тисячі наших хоробрих чоловіків та жінок змагаються на полі бою в Україні.

Серед них на лінії фронту є гравці Української ліги американського футболу, які розділяють любов до вашої гри. Наша команда, включно з цими чоловіками, бореться за свободу разом з нашими партнерами. Разом ми даємо надію всьому світу", – сказав Зеленський.

The @NFL has committed to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom during the course of the 2022 season.



Tonight, that support culminates in a special moment at #NFLHonors, highlighting Ukrainian football players and a message from President Zelenskyy. pic.twitter.com/lfUHkrkSae — NFL Network (@nflnetwork) February 10, 2023

Раніше повідомлялося, що збірна США вирішила бойкотувати чемпіонат світу з боксу, до якого допустили росіян і білорусів.

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