"Нганну пограбували": промоутер Джошуа жорстко "розніс" Ф'юрі після перемоги над ексчемпіоном UFC

Промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа Едді Гірн висловився про перемогу володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Гірн різко розкритикував "Циганського короля", і вважає, що цей поєдинок повинен був виграти Нганну.

"Я справді збентежений. Не можу в це повірити. По-перше, відчуваю, що Нганну пограбували. Очевидно, що він відправив Ф'юрі в нокдаун, але насправді ніхто нічого не зробив у бою. Бій був жалюгідним. Але Нганну виграв.

Не можу повірити, що ми взагалі про це говоримо. Кажемо про хлопця, який ніколи раніше не боксував. Повага Френсісу, бо він був кращим, ніж я думав. Але Ф'юрі мав такий вигляд, ніби ніколи в житті не одягав пару боксерських рукавичок. Не знаю, чи це наслідок удару, чи він взагалі не тренувався, може, думав про бій з Усиком. Але Тайсон був жахливим", – наводить слова промоутера Matchroom Boxing.

Крім того, Гірн заявив, що поєдинок між Ф'юрі та чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком тепер не становить інтересу та закликав організувати бій "Циганського короля" проти Джошуа.

"Дайте Джошуа вийти та завершити кар'єру Ф'юрі. Нганну заслужив на великий поєдинок. Або дайте Ентоні вийти й нокаутувати Френсіса за 3 раунди. Не проблема. Забудьте про Усик – Ф'юрі, це мертвий бій. Він взагалі нікого не цікавить.

Не можу повірити, що дивився цей поєдинок Тайсона з Нганну. Ф'юрі навіть не старався. Нганну був такий втомлений, що йому залишилося лише наступити на нього. Френсіс виграв бій з перевагою у два раунди.

Той нокдаун – це ж навіть не сильний удар. Він ніби ковзнув. Не знаю, чи зникла стійкість Ф'юрі до ударів, не знаю, що він втратив у боях з Вайлдером. Я вже вам казав, що люди сміятимуться з мене, але Джошуа переможе Ф'юрі кожного дня та ще двічі в неділю. Нокаутує за 6 раундів. А ми ризикуємо не отримати цей поєдинок.

Відкиньте все та дайте провести бій Джошуа проти Ф'юрі просто зараз. Я вам кажу: Ентоні легко здолає його достроково та відправить на пенсію", – сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що пегендарний Майк Тайсон прокоментував результат бою Ф'юрі – Нганну.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів – 94:95, 96:93, 95:94. У третьому раунді бою британець побував у нокдауні, але зумів піднятися і продовжив поєдинок.

Наступний бій "Циганський король" повинен провести проти Усика за звання абсолютного чемпіона хевівейту. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі у Саудівській Аравії уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхньої битви ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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