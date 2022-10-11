"НХЛ більше не раді в Чехії": легендарний хокеїст обурився участю росіян в матчах у Празі

Знаменитий чеський хокеїст, олімпійський чемпіон 1998 року Домінік Гашек розкритикував НХЛ через те, що російські гравці були допущені до матчів регулярного чемпіонату, які відбулися в Празі.

"Минулими вихідними в Празі було зіграно два матчі НХЛ. Керівництво ліги без поваги поставилося до позиції нашого Міністерства закордонних справ, яке закликало не допускати російських гравців до цих поєдинків. Поки нинішнє керівництво ліги не піде у відставку, а нове керівництво не попросить вибачення в нашої демократичної країни, НХЛ більше не раді у Чехії", - написав Гашек у Twitter.

7-го та 8 жовтня в Празі відбулися матчі НХЛ між "Нешвілл Предаторз" та "Сан-Хосе Шаркс", у яких взяли участь російські гравці Яків Тренін та Євген Свєчніков.

Раніше Гашек надсилав офіційні листи до НХЛ з проханням заборонити російським хокеїстами взяти участь у матчах в чеській столиці, однак ліга проігнорувала це звернення.

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