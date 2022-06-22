НХЛ допоможе Україні у відновленні спортивної інфраструктури, яку зруйнували російські окупанти

Національна хокейна ліга (НХЛ) долучилась до благодійного фонду Ukrainian Hockey Dream для повоєнного відновлення дитячого хокею в Україні

Цей фонд був створений Федерацією хокею України. Основною його метою є відновлення дитячого хокею в Україні після перемоги над російськими загарбниками.

Ukrainian Hockey Dream займатиметься відбудовою зруйнованих окупантами льодових арен, налагодженням роботи хокейних шкіл, популяризацією хокею та організацією дитячих та юнацьких змагань. Допомагатиме українцям у цьому найсильніша ліга планети - НХЛ.

"Я - український хокеїст. Я дуже люблю грати у хокей. Я сумний, тому що не знаю, коли зможу вийти на лід. У моїй країні війна, я не знаю, коли побачу своїх друзів та команду. Вони потрібні мені. Мою маму лякають сирени, проте я не боюсь. Я дуже сміливий, адже такими є хокеїсти.

Коли я виходив на лід, то почувався дуже сильним, я хочу продовжувати бути таким. Я хочу грати у хокей. Я мрію грати у національній збірній України. Я мрію грати в НХЛ", - йдеться в ролику, де знялися українські діти.

The Ukrainian Hockey Dream charity fund is striving toward their mission to create a road map of the future for Ukrainian children, where hockey provides opportunities and diverse life experiences. pic.twitter.com/QxQ06uEyFr — NHL (@NHL) June 21, 2022

Нагадаємо, раніше Президент Міжнародної федерації хокею розповів про наслідки для Росії, якщо "ситуація з Україною не зміниться".

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