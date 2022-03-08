НХЛ призупинила дію Меморандуму про взаєморозуміння з російською КХЛ

Це може ускладнити підписання гравців звідти.
Національна хокейна ліга призупинила співпрацю з російською Континентальною хокейною лігою (КХЛ).
Про це повідомляє AP.
"НХЛ попросила свої команди припинити контакти з колегами з КХЛ і російськими агентами в рамках призупинення дії меморандуму про взаєморозуміння між лігами.
Вони можуть продовжувати спілкуватися з північноамериканськими агентами, сертифікованими Асоціацією гравців НХЛ, але можуть мати більше труднощів із виконанням угод", - йдеться у повідомленні.
Заступник комісара НХЛ Білл Дейлі підтвердив рішення про розірвання угоди про співпрацю в електронному листі Associated Press.
"У нас буде лише обмежена контрактна інформація щодо гравців, які зараз або останнім часом грали в КХЛ", - написав Дейлі.
У заяві минулого тижня НХЛ оголосила, що призупиняє відносини з діловими партнерами російською мовою та призупиняє російськомовні соціальні та цифрові медіа-сайти, включаючи розірвання угоди щодо трансляції НХЛ в Росії.
Зараз у НХЛ близько 40 гравців російського походження.
Нагадаємо, команда Національної хокейної ліги (НХЛ) “Оттава Сенаторз” в останніх домашніх іграх сезону шикуватиметься на льодовому майданчику під звуки гімну України.
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