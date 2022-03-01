НХЛ засудила вторгнення РФ в Україну і відмовилася від співпраці: хто ще зі спортивних федерацій попрощався зі Росією

НХЛ засудила вторгнення РФ в Україну і відмовилася від співпраці: хто ще зі спортивних федерацій попрощався зі Росією

"Ми припиняємо розглядати Росію як місце для будь-яких майбутніх змагань за участю НХЛ", - заявили у лізі.

Національна хокейна ліга США засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до мирного розв'язання проблеми якомога швидше.

Про це йдеться на сайті ліги.

"Ми негайно призупиняємо наші відносини з нашими діловими партнерами в Росії та призупиняємо роботу наших російськомовних соціальних і цифрових медіасайтів. Крім того, ми припиняємо розглядати Росію як місце для будь-яких майбутніх змагань за участю НХЛ", - йдеться у повідомленні.

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"Ми також залишаємося стурбовані добробутом гравців з Росії, які грають в НХЛ від імені своїх клубів НХЛ, а не від імені Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім’ї перебувають у надзвичайно важкому становищі", - додають американські хокеїсти.

Нагадаємо, що Національна хокейна ліга — перша й наймогутніша професіональна світова хокейна ліга, яка поєднує 32 клуби Північної Америки.