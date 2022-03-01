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НХЛ засудила вторгнення РФ в Україну і відмовилася від співпраці: хто ще зі спортивних федерацій попрощався зі Росією

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НХЛ засудила вторгнення РФ в Україну і відмовилася від співпраці: хто ще зі спортивних федерацій попрощався зі Росією

Pexels

"Ми припиняємо розглядати Росію як місце для будь-яких майбутніх змагань за участю НХЛ", - заявили у лізі. 

Національна хокейна ліга США засуджує вторгнення Росії в Україну та закликає до мирного розв'язання проблеми якомога швидше. 

Про це йдеться на сайті ліги. 

"Ми негайно призупиняємо наші відносини з нашими діловими партнерами в Росії та призупиняємо роботу наших російськомовних соціальних і цифрових медіасайтів. Крім того, ми припиняємо розглядати Росію як місце для будь-яких майбутніх змагань за участю НХЛ", - йдеться у повідомленні. 

 "Ми також залишаємося стурбовані добробутом гравців з Росії, які грають в НХЛ від імені своїх клубів НХЛ, а не від імені Росії. Ми розуміємо, що вони та їхні сім’ї перебувають у надзвичайно важкому становищі", - додають американські хокеїсти.

Нагадаємо, що Національна хокейна ліга — перша й наймогутніша професіональна світова хокейна ліга, яка поєднує 32 клуби Північної Америки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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