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"Ні слова не сказав про війну": реакція соцмереж на перемогу Ломаченка в бою з Ортісом

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"Ні слова не сказав про війну": реакція соцмереж на перемогу Ломаченка в бою з Ортісом

Фото: Associated Press

У Мережі обурилися, що Василь не згадав у ринзі про страшні події, які зараз відбуваються в його країні.

У ніч проти 30 жовтня українець Василь Ломаченко успішно повернувся на боксерський ринг. На арені Madison Square Garden у Нью-Йорку наш співвітчизник здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

Боксери подолали всю відведену дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно присудили Василю перемогу: 115-113, 116-112, 117-111.

ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на успіх українського боксера.

Варто зазначити, що не всі уболівальники залишилися задоволені виступом Ломаченка. Боксеру кинули докір за те, що під час інтерв'ю в ринзі після своєї перемоги він ніяк не згадав про війну в Україні, хоч і тримав на плечах синьо-жовтий прапор. Також Василю пригадали його зв'язки з російською церквою.

Нагадаємо, після перемоги над Ортісом український боксер зустрівся в ринзі з абсолютним чемпіоном світу Девіном Гейні. Очікується, що в наступному бою Василь спробує відібрати в американця чотири пояси в легкому дивізіоні, які той нещодавно захистив у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

  • На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.
  • В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

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