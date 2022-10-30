"Ні слова не сказав про війну": реакція соцмереж на перемогу Ломаченка в бою з Ортісом

У Мережі обурилися, що Василь не згадав у ринзі про страшні події, які зараз відбуваються в його країні.

У ніч проти 30 жовтня українець Василь Ломаченко успішно повернувся на боксерський ринг. На арені Madison Square Garden у Нью-Йорку наш співвітчизник здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом.

Боксери подолали всю відведену дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно присудили Василю перемогу: 115-113, 116-112, 117-111.

ТСН Проспорт зібрав реакцію соцмереж на успіх українського боксера.

Варто зазначити, що не всі уболівальники залишилися задоволені виступом Ломаченка. Боксеру кинули докір за те, що під час інтерв'ю в ринзі після своєї перемоги він ніяк не згадав про війну в Україні, хоч і тримав на плечах синьо-жовтий прапор. Також Василю пригадали його зв'язки з російською церквою.

Ломаченко оце осьо боксував. Після бою накинув на спину український прапор.



Але в інтерв’ю в ринзі ні слова не сказав про війну. Навіть примітивного «стоп вар ін юкрейн». НІ СЛОВА.



Більш впертої й дурної людини не існує. Зуб даю. — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) October 30, 2022

Вася Ломаченко пишуть " успішно повернувся на ринг після річної перерви"

Вы серйозно? Воно десь бігало хєр знає де, а тепер повернулося і вважає себе Українським боксером? Шось тут нє всьо так однозначно pic.twitter.com/zr4CnjFfiU — Nelichka (@neliaviktorovna) October 30, 2022

Ломаченко сьогодні став чемпіоном за версією РПЦ — Влад Лемець (@LemecVlad) October 30, 2022

Василь Ломаченко здобув свою чергову победу на професійному рингу, він переміг американського бійця Джемейна Ортіса pic.twitter.com/m9DJkezlo4 — CORONAVIRYS ☢️ODESSA (@Odessa8436) October 30, 2022

Ломаченко переміг Ортіса за рішенням суддів pic.twitter.com/T2hiFsna4X — ПТСР (@glicysed) October 30, 2022

Подивився в запису Ломаченко-Ортіс. Перемога українця(?) за підрахунками суддів. Такоє....

Рядовий бій. Зірка Ломи заходить. ІМНО, звісно. — Misanthrope ✙ (@Romodanivsky) October 30, 2022

Ломаченко не сказав жодного слова про Україну

"Дякую за підтримку вболівальникам. Хочу подякувати Богу, своїй команді, батькові, менеджеру, моїй родині. Це був близький бій. Дуже все сподобалося. Я готовий боксувати за чотири поєдинки" pic.twitter.com/0WXrLyXhkE — Бандера Подільський (@bandera_khm) October 30, 2022

Така 'гордість' України, що для того щоб взнати результат бою, треба ще постаратись - ніхто про це не пише. #ломаченко pic.twitter.com/MZ4X5gVX9q — Най буде (@DmitriyKrivda) October 30, 2022

Нагадаємо, після перемоги над Ортісом український боксер зустрівся в ринзі з абсолютним чемпіоном світу Девіном Гейні. Очікується, що в наступному бою Василь спробує відібрати в американця чотири пояси в легкому дивізіоні, які той нещодавно захистив у реванші з австралійцем Джорджем Камбососом.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

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