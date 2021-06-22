Жодного слова про секс: Ястремська прокоментувала скасування своєї дискваліфікації

Друга ракетка країни з нетерпінням чекає повернення на корт.

Друга ракетка України Даяна Ястремська прокоментувала рішення Незалежного трибуналу, який скасував її тимчасову дискваліфікацію і зняв з неї обвинувачення в умисному вживанні допінгу.

"Дорогі, з радістю і полегшенням повідомляю вам, що моє ім'я очищено від будь-яких правопорушень. 21 травня 2021 року в нас відбулося повне слухання, де я нарешті змогла представити всі докази Незалежному трибуналу.

Рішення я отримала вчора. Трибунал визнав, що позитивний результат тесту був викликаний зараженням, що я діяла без провини або недбалості, і що на мене не повинно бути накладено ніяких санкцій. Тому я маю право відновити свої виступи негайно.

Я через багато пройшла за останні 6 місяців, і мені було важко впоратися з усіма негативними коментарями. Я хочу подякувати моїй родині, моїм юристам, моєму агенту і всій команді Top Five Management за їхню постійну і незмінну підтримку. Я також хотіла б подякувати своїм уболівальникам за любов і повідомлення, які я отримувала у цей важкий період.

Тепер я з нетерпінням чекаю, коли повернуся до своєї пристрасті - тенісу. Його забрали у мене на дуже довгий період, я не можу дочекатися, коли повернуся в тур. Побачимося з вами вже якомога швидше", - написала Даяна у сторіс Instagram.

instagram.com/dayana_yastremskay

У рейтингу найкращих тенісисток планети Даяна посідає 37-ме місце. Це другий результат серед українок.

За кар'єру 21-річна тенісистка виграла три турніри серії WTA.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Ястремська пояснила свій "заліт" з допінгом сексом з партнером. Пізніше Даяна назвала інформацію, що з'явилася, наклепом.

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