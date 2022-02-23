"Ні війні": французька олімпійська чемпіонка з боксу підтримала Україну на тлі російської агресії

Естель Мосселі, яка має українське коріння, стурбована тим, що відбувається на землі її предків.

Олімпійська чемпіонка з боксу Естель Мосселі висловила підтримку Україні через загрозу повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

29-річна француженка має українське походження. Її мати - українка, а тато родом із Конго. Естель народилася у Франції, куди переїхали її батьки.

"Мій душевний стан: я готуюся до боксу, я сповнена рішучості. Важливий бій для мене, повернення після більш ніж року без виступу на ринзі. Я могла, я хотіла, але речі не завжди йдуть так, як ти хочеш. Крім того, зараз я простежу, щоб це сталося саме так, як я хочу. Ми готові виборювати повагу? Чи зумовлені ми боротися за повагу? Я так не думаю, але іноді у нас немає вибору. Боріться за нашу свободу.

Думка до тих, хто готується до небажаної війни, і до тих, хто страждає від неї й сьогодні. Мене до глибини душі зачепило те, що відбувається на землях моїх предків. Світ був би набагато кращим, якби правила та повага застосовувалися до всіх добровільно чи примусово", - написала Мосселі, супроводивши свою публікацію хештегами "Україна" та "Ні війні".

Естель Мосселі - володарка золотої медалі Олімпійських ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро, де виступала у ваговій категорії до 60 кг. Також вона багаторазова переможниця та призерка світових і континентальних першостей.

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