"Ні війні": пілоти Формули-1 провели акцію на підтримку України (фото)

Гонщики закликали зупинити розв'язану Російською Федерацією війну на українській території.
Пілоти найпрестижнішої у світі серії автоперегонів Формули-1 взяли участь в антивоєнній акції на підтримку України, яка продовжує героїчно відбивати вторгнення російських окупантів.
Під час передсезонних тестів у Бахрейні основні та резервні гонщики різних команд у білих футболках із написом "No war" ("Ні війні") сфотографувалися з українським прапором та банером із закликом зупинити війну.
До акції долучилися майже всі пілоти. Зокрема, чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель та дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо.
"Ми, пілоти Формули-1, разом з людьми з України за мир і свободу. Будь ласка, ні війні", - підписав фото фінський автогонщик команди Alfa Romeo Валттері Боттас.
We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR#StandWithUkraine #RacingUnited#GPDA pic.twitter.com/I4IjGZ0IuU— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) March 9, 2022
Не брали участь в акції син російського мільярдера Микита Мазепін, з яким раніше команда "Хаас" розірвала контракт, та Льюїс Гемілтон, який був відсутній із невідомих причин.
Раніше повідомлялося, що Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії.
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