"Ні війні" та синьо-жовта символіка: біатлоністки підтримали Україну після вторгнення РФ (фото)

Біатлоністки з усього світу закликали зупинити розв'язану Росією війну.

На етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті спортсменки висловили підтримку Україні, яка відчайдушно намагається зупинити російську агресію.

Під час жіночої естафети біатлонні збірні з різних країн вирішили продемонструвати солідарність з Україною в боротьбі з російськими окупантами. Стадіон в Контіолахті прикрасили українським прапором. Також синьо-жовтий стяг розмістили на стрільбищі, аби він потрапляв до об'єктивів усіх телекамер.

Багато національних команд вийшли на старт із синьо-жовтою символікою та закликом зупинити війну. Наприклад, норвежки на пов'язках на голові розмістили напис "Ні війні, будь ласка".

А спортсменки зі Швеції та Німеччини працювали на вогневих рубежах гвинтівками з намальованим серцем у кольорах синьо-жовтого прапора України.

Images from the Biathlon Women's Relay in Kontiolathi. The athletes are united in spreading a message after their competitor Yevhen Malyshev (19) of Ukraine passed away during the war. Pictured are M. O. Røiseland, L. Persson, V. Voigt and Z.Vitek/E. Gjelland/J. Jislova pic.twitter.com/h5EXlJgHWV — Svenja (@ateaurouge) March 3, 2022

"Я думала сьогодні про українців і це було складно просто розуміти, що я тут змагаюся і "насолоджуюся", тоді як вони... на війні. Це так сюрреалістично. Я повернулася з Олімпіади та лягла на ліжко, тоді як він (український біатлоніст Дмитро Підручний - прим.) пішов на війну. Ти просто не можеш осягнути", - сказала після гонки норвежка Тірілл Екгофф.

"Спорт є не таким важливим, коли трапляються такі речі, тож я не до кінця розуміла, чи ми взагалі поїдемо на етап. Трохи дивно змагатися, коли в Європі йде війна, мушу визнати", - заявила норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу - 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: