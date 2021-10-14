Ніби до бабусі з'їздив: ексфутболіст "Арсенала" та "Манчестер Сіті" шокував черевом у благодійному матчі

Ніби до бабусі з'їздив: ексфутболіст "Арсенала" та "Манчестер Сіті" шокував черевом у благодійному матчі

Лише два тижні тому він оголосив про завершення кар'єри.

Зірковий французький ексфутболіст Самір Насрі, схоже, добряче любить поїсти.

Так, 34-річний Насрі, який лише два тижні тому оголосив про завершення кар'єри, шокував уболівальників своєю фізичною формою у благодійному поєдинку між легендами французького "Марселя" та командою ЮНІСЕФ, яка була зібрана з колишніх граців.

Під час одного з ігрових епізодів, камерам вдалося зафіксувати істотну кількість зайвої ваги Насрі, яку було помітно неозброєним оком.

Samir Nasri announced his retirement from football last month.



He's playing a charity match in aid of Ivory Coast in Marseille tonight. pic.twitter.com/iGs5KBrmvg — Robin Bairner (@RBairner) October 13, 2021

У самій зустрічі брали участь такі легенди футболу, як Робер Пірес, Джібріль Сіссе, Йенс Леманн, Гаїска Мендьєта і інші;

Матч завершився з рахунком 7:4 на користь "Марселя".

Останній офіційний матч Насрі провів в жовтні 2019 року, коли виступав за бельгійський "Андерлехт".

Додамо, що в 2018 році Насрі було покарано на пів року через допінг. Проти француза велося тривале розслідування, адже у 2016-му році футболіст у клініці в Лос-Анджелесі робив переливання крові, що могло приховати сліди допінгу.

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