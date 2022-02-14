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Ніби грали "для букмекерів": румунська команда відзначилася двома епічними автоголами за десять хвилин (відео)

Ніби грали "для букмекерів": румунська команда відзначилася двома епічними автоголами за десять хвилин (відео)

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Ніби грали "для букмекерів": румунська команда відзначилася двома епічними автоголами за десять хвилин (відео)

Виникають певні питання щодо спортивної складової.

Щось досить дивне сталося в матчі вищого дивізіону Чемпіонату Румунії між командами "Арджеш" та "Міовені".

Так, вже на сьому хвилині протистояння футболіст "Міовені" Доринел Анча переправив м'яч у ворота, хоча простріл суперника був досить простеньким. Утім, на цьому гравці гостей не зупинилися та вирішили влаштувати ще одну виставу для вболівальників.

Голкіпер Юстін Попеску так "вдало" розіграв удар від воріт, що м'яч рикошетом від партнера знову опинився у сітці. Щоправда, цей "шедевр" зірковий арбітр Овідіу Хацеган скасував – ігрове знаряддя не було у статичному становищі перед виконанням стандарту.

Переглянути перший автогол за участю Анчи ви можете ТУТ.

А ось і друге взяття воріт, яке все ж було скасовано.

  • Сам матч завершився з рахунком 1:0 на користь "Арджеша".

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