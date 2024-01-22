"Ніби хтось вистрілив у спину": Світоліна зі сльозами знялася з матчу на Australian Open (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№23 WTA) не зуміла вийти до чвертьфіналу Australian Open-2024.

29-річна уродженка Одеси знялася у першому сеті матчу четвертого кола проти 19-річної чешки Лінди Носкової (№50 WTA) через травму спини.

Поєдинок тривав лише 20 хвилин. За рахунку 0:2 на користь суперниці Еліна взяла медичний таймаут через проблеми зі здоров'ям.

Еліна Світоліна / Фото: Associated Press

А вже після програного наступного гейму була змушена знятися з гри. Українка залишила корт у сльозах під оплески уболівальників.

A sad end to the action on MCA as Elina Svitolina retires with injury at 0-3.



Linda Noskova advances to the quarterfinals.



Speedy recovery, Elina #AusOpen pic.twitter.com/mFcJuu7GAX — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024

Це була перша особиста зустріч тенісисток. Світоліна вчетверте в кар'єрі зіграла в 1/8 фіналу Australian Open. Її особистим рекордом на цьому турнірі Grand Slam залишається вихід до чвертьфіналу (2018, 2019).

На пресконференції після матчу Еліна детальніше розповіла, чому вирішила знятися з поєдинку.

"У мене стався спазм, або я точно не знаю, що це таке, але біль ніби стріляв у першому геймі, на останніх двох очках. Нічого не могла вдіяти. Повністю заклинило мою спину. Просто дуже сумно.

Нічого особливого. Начебто раніше це не було великою проблемою. Такого, здається, у мене ніколи раніше не було, такий біль, який стріляє. Раніше у мене були травми спини через втому наступного дня після матчу, але ця травма виникла з нізвідки. У мене було таке відчуття, ніби хтось вистрілив мені у спину.

Як почуваюся зараз? Погано. Спину справді заклинило. Мій поперек повністю заклинив, він ніби заблокований. Так що так, мені справді боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку на бік. Дуже дивно.

Мені потрібно дізнатися більше про мою травму спини, а зараз важко сказати. Але, звичайно, мені хотілося б повернутися фізично такою ж сильною, якою я була, і відчуваю, що роблю все можливе. Травми, звичайно, приходять і йдуть, але так, я сподіваюся, що це не буде довгостроковим", – заявила Світоліна.

Носкова вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam. За путівку до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії вона побореться проти іншої українки Даяни Ястремської, яка в 1/8 фіналу здолала експершу ракетку світу "нейтральну" білоруску Вікторію Азаренко.

Зазначимо, що у чвертьфіналі австралійського мейджора Україна вперше буде представлена одразу двома тенісистками. Крім Ястремської, до 1/4 фіналу також вийшла Марта Костюк, яка в 1/8 фіналу розгромила "нейтральну" росіянку Марію Тимофєєву. За перепустку до півфіналу 21-річна уродженка Києва позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.

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