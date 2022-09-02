"Нічим мене не здивував": Усик поділився враженнями від реваншу з Джошуа та назвав дві умови для трилогії з британцем

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Ентоні Джошуа у реванші.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що британець Ентоні Джошуа не здивував його у бою-реванші.

Про це українець сказав на прессконференції з приводу успішного захисту титулів.

"Джошуа нічим мене не здивував. Ентоні був більш зібранним, хотів зловити мене на контратаці або зустріти мене. В основному він викидав силові удари. Хотів збити мені дихання своїми ударами. Попадав у пах, але сумніваюся, що це було спеціально. Тренер Роберт Гарсія може скаже таке, але я маю сумнів", - сказав Усик.

Також українець прокоментував емоційність та необдумані вчинки суперника після оголошення результату бою.

"Я не тримаю зла на нього, таке буває. Він засмутився, і я б засмутився, якби двічі програв. У Джошуа є великий потенціал для зростання, йому потрібно прибрати кілька людей від себе, адже багато нахлібників у нього. Джошуа - красень, молодець", - додав він.

Також Усик назвав дві умови для можливої трилогії з Джошуа.

"Едді Гірн щось про це говорив, але невпевнено. Я не хочу говорити про компетентність суддів, але коли я передивився поєдинок з Ентоні, можу сказати, що максимум 5 раундів можна віддати Джошуа. Загалом не знаю. Якщо Ф'юрі "попливе", то, можливо, домовимося і про третій бій з Джошуа. Але вже на НСК "Олімпійський", - заявив він.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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