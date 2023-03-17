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Нічийне прокляття Ротаня: "Олександрія" не подужала "Металіст" у стартовому матчі 18-го туру УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
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Нічийне прокляття Ротаня: "Олександрія" не подужала "Металіст" у стартовому матчі 18-го туру УПЛ

Фото: УПЛ

Команди не потішили уболівальників забитими м'ячами.

"Металіст" та "Олександрія" зіграли внічию у матчі-відкритті 18-го туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 0:0.

Цікаво, що це четверта поспіль нічия на посаді керманича "Олександрії" для виконувача обов'язків головного тренера збірної України Руслана Ротаня, який також очолює молодіжну національну команду.

Після цього матчу "Олександрія" (28 очок) залишилася на п'ятому місці в УПЛ. "Металіст" (17 балів) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі команда Ротаня зіграє проти "Ворскли", а харків'яни зустрінуться з "Колосом". Базова дата матчів – 1 квітня.

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Дата публікації
Перегляди
277
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