"Нічого хорошого вже не чекаю": український чемпіон Європи з боротьби може змінити спортивне громадянство

"Нічого хорошого вже не чекаю": український чемпіон Європи з боротьби може змінити спортивне громадянство

Також він двічі виграва Чемпіонат світу у віці до 23 років.

Український борець Семен Новіков може змінити спортивне громадянство.

Так, за інформацією XSport, 23-річний Новіков ухвалив рішення захищати кольори прапору Болгарії.

Утім, як з'ясувалося, це ще не остаточно.

"Правда – це коли я про це сповіщаю і бачу перед собою підписані документи. А в мене нічого немає, окрім українських. Тому інформація про зміну громадянства – це все чутки. І дуже шкода, що до мене звертаються тільки з приводу якихось чуток, а не тоді, коли у мене виникають проблеми. Але, чесно кажучи, на жаль, вони нікого не цікавлять у цій країні. Крім мене самого.

Треба дивитися умови. Нічого хорошого вже не чекаю. Нікому не було цікаво, як я жив останніми роками перед цим якимось рішенням", - цитує слова Новікова Obozrevatel.

Зазначимо, в 2020 році Новіков став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 87 кг. Також Семен двічі вигравав чемпіонат світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

Додамо, що Новіков був головним конкурентом Жана Беленюка у боротьбі за путівку на Олімпіаду-2020 у Токіо у вазі до 87 кг, де Жан у підсумку виграв "золото". Негласно вважалося, що після цього депутат ВР Беленюк завершить кар'єру, а першим номером збірної стане Новіков. Але ситуація виявилася складнішою.