"Нічого не гарантую": Неймар може назавжди попрощатися зі збірною після вильоту Бразилії з ЧС-2022

Форвард не виключає, що програний матч проти Хорватії може стати останнім для нього у футболці "селесао".

Зірковий нападник ПСЖ Неймар після вильоту збірної Бразилії з чемпіонату світу-2022 від Хорватії заявив, що задумується про те, щоб завершити свою кар'єру в національній команді.

"Чесно кажучи, я не знаю. Думаю, зараз неправильно говорити, у мене голова у вогні, я не дуже добре розумію. Сказати зараз, що це кінець, отже, поспішити. Подивимося що буде далі. Двері до збірної я не зачиняю, але я і не говорю на 100%, що залишусь. Я нічого не гарантую", – додав Неймар.

Також 30-річний форвард емоційно прокоментував поразку від хорватів у чвертьфіналі Мундіалю.

"Це схоже на жахливий сон. Не можу повірити в те, що сталося. Ця поразка довго завдаватиме біль. Я хочу подякувати бразильським вболівальникам за їхню підтримку, любов і повагу до всіх гравців команди. На жаль, ми не здійснили своєї мрії, але це футбол, і таке трапляється. Тепер оплакуватимемо цю поразку вдома і страждатимемо через неї", – сказав Неймар одразу після матчу.

Зазначимо, що в поєдинку з хорватами Неймар зрівнявся з Пеле за голами за збірну Бразилії.

Нагадаємо, Хорватія в серії пенальті здолала Бразилію та вийшла до півфіналу ЧС-2022, де 13 грудня зіграє проти Аргентини. Мессі та Ко також у серії післяматчевих 11-метрових не пустили до 1/2 фіналу команду Нідерландів.

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