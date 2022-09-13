"Нічого не маю проти російських футболістів": лідер боснійців неоднозначно висловився про матч із РФ

Незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою РФ, який заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Ця новина миттєво викликала обурення світової спільноти. Одним з тих, хто засудив ідею проведення товариського матчу з росіянами став боснійський півзахисник, ексгравець "Барселони" Міралем П'янич, який нещодавно приєднався до еміратського "Аль-Шарджа".

П'янич вкотре пояснив, чому відмовляється брати участь у поєдинку з Росією. Він заявив, що "нічого не має проти російських футболістів", але якщо весь світ бойкотує збірну країни-агресорки, то аналогічно мають вчинити і боснійці.

"Мені зателефонував директор збірної і сказав, що є ймовірність матчу з Росією. Я відповів йому що зараз немає сенсу грати з ними, адже ФІФА та УЄФА виключили їхні команди. Чому ми? Чому не інша збірна? Весь світ платить за цю війну, чому ми повинні першими проводити з ними товариський матч?

Ця гра не має жодної позитивної сторони, для нас теж. У світі її б сприйняли дуже негативно. Особисто я нічого не маю проти російських футболістів, але якщо всі відмовляються грати з ними, то ми теж повинні бути солідарними. Я просто не можу зіграти такий матч", - цитує П'янича RadioSarajevo з посиланням на DAZN.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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