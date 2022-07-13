"Нічого не вирішують, що на них кричати?": легенда "Динамо" заступився за російських спортсменів і Тимощука

Знаменитий у минулому нападник київського "Динамо" Віктор Леоненко розповів про своє ставлення до спортсменів, які мовчать про війну РФ проти України.

Ексгравець збірної України та київського "Динамо", який у квітні оскандалився висловлюванням про те, що російських спортсменів не треба карати через вторгнення армії РФ до України, спробував знову виправдати представників країни-агресорки.

52-річний Віктор Леоненко заявив, що позиція російських спортсменів ніяк не впливає на рішення президента Росії Володимира Путіна, а тому й дорікати їм за мовчання не варто. Ексфутболіст зазначив, що вони і так постраждали від запроваджених проти них санкцій.

"Російські спортсмени не те, що не винні, вони просто нічого не можуть зробити. Вони нічого не вирішують. Там вирішує одна людина. Що на них кричати? Не говорять та не говорять.

Спортсмени в Росії, і не тільки там, і так постраждали, бо їх звідусіль викинули. Це добре чи погано для спорту? Спортсмени нічого не вирішують, який сенс їх засуджувати?", - сказав Леоненко в інтерв'ю YouTube-каналу Sport Arena.

Також Леоненко заступився за колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука, який після початку широкомасштабної війни не припинив працювати в пітерському "Зеніті". За його словами, немає сенсу засуджувати людину, яка боїться.

"Що, кожна людина повинна бути сміливою? Навіщо судити людину, яка боїться чи є боягузом. Ну, давай нападемо на Тимощука, як всі зробили. Я вважаю, що його взагалі чіпати не можна. Навіщо його матюкати?", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Леоненка звільнили з роботи на ТБ після його заяви щодо російських спортсменів, де він виправдовував їхнє мовчання про війну страхом потрапити до в'язниці.

Читайте також:

Пробили чергове дно: Тимощук та ще один ексгравець збірної України зіграють у Росії в "матчі легенд"

Залишив Росію на 5-му місяці повномасштабної війни: український футболіст-зрадник перебрався до Бундесліги

Алієв пригрозив українському футболісту-зраднику: приїде – голову відірву йому одразу ж