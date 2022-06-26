"Нічого не змінюється": українська тенісистка засмучена реакцією тенісного світу на війну в Україні

"Нічого не змінюється": українська тенісистка засмучена реакцією тенісного світу на війну в Україні

Українська тенісистка Марта Костюк висловилася про те, як як тенісна спільнота реагує на війну в Україні та санкції щодо російських і білоруських гравців.

Марта Костюк подякувала організаторам Вімблдону за рішення не допустити російських і білоруських тенісистів до цьогорічного турніру. Водночас вона зауважила, що не всі країни надають Україні аналогічну підтримку.

"Всі українські гравці підтримують рішення Вімблдону. Я думаю, не лише українські, але й багато інших. Ми ж бачимо, що гравці хочуть грати на турнірі, вони не відвернулися від Вімблдону.

Все могло б скластися інакше, міг би бути бойкот турніру. Вімблдон все одно не допустив би росіян та білорусів. Все це тільки додало б плутанини. Отже, я підтримую Вімблдон, і готова постійно це говорити.

Ми відчуваємо підтримку Англії і це чудово, тому що небагато країн надають нам таку велику та постійну підтримку", - наводить слова Костюк Independent.

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Крім того, 19-річна тенісистка також прокоментувала рішення US Open дозволити росіянам та білорусам виступити на турнірі, незважваючи на повномасштабне вторгнення РФ до України.

"Я була розчарована ще задовго до того, як це рішення було ухвалено. Від перших тижнів після початку війни мене засмучувала реакція тенісного світу, і це розчарування продовжується.

Не те, що це мене шокує. Просто ми постійно розчаровуємось, і нічого не змінюється. Але маємо, що маємо. Що я можу зробити? Я стараюся щосили" - додала Марта.

Wimbledon-2022 відбудеться від 27 червня до 10 липня. В основній сітці турніру виступлять чотири українські тенісистки - Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Вони вже дізналися своїх перших суперниць.

Нагадаємо, цьогоріч за виступи на Вімблдоні не нараховуватимуть рейтингових очок. Таке рішення ухвалили міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF, ставши на захист відсторонених тенісистів країн-агресорок.

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