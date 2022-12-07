У п'ятницю, 9 грудня, в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів зіграє з Аргентиною.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Збірна Нідерландів на шляху до плейоф здолала Сенегал (0:2), зіграла внічию з Еквадором (1:1) та перемогла Катар (2:0). У 1/8 фіналу нідерландці здобули впевнену перемогу над національною командою США (3:1).

На шляху до плейоф ЧС-2022 аргентинці сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), після чого перемогли Мексику (2:0) та Польщу (0:2). Набравши 6 очок, команда Ліонеля Скалоні виграла свою групу. У матчі 1/8 збірна Аргентини здобула перемогу над Австралією (2:1).

Де дивитися матч Нідерланди – Аргентина

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Аргентина буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Аргентина

Невелику перевагу у майбутньому поєдинку фахівці надають аргентинцям. На їхню перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,20. Імовірність успіху Нідерландів після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 3,70.

На прохід Мессі і Ко до 1/2 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,60. Підсумковий тріумф Нідерландів – 2,41.

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