Нідерланди – Еквадор: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Лідери групи визначать між собою сильнішого.
У п'ятницю, 25 листопада, в матчі 2-го туру групи A чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів зіграє з Еквадором.
Поєдинок відбудеться на Міжнародному стадіоні Халіфа в Ер-Райяні. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.
Крім Нідерландів та Еквадору, у цьому квартеті також грають збірні катарці та сенегальці. Свій поєдинок вони також проведуть 25 листопада, але раніше – о 15:00 за київським часом.
До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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Де дивитися матч Нідерланди – Еквадор
На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.
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Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Еквадор
Фаворит майбутньої зустрічі – нідерландська збірна. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Нічия – 3,70. Коефіцієнт на тріумф Еквадору становить 5,10.
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