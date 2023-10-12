Нідерланди – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч відбору Євро-2024

Перемога в цьому поєдинку достроково виведе французів на континентальну першість.

У п'ятницю, 13 жовтня, відбудеться матч 7-го туру відбору на Євро-2024 між збірними Нідерландів і Франції.

Команди зіграють на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

В іншому матчі сьомого туру групи B збірна Ірландії прийматиме команду Греції (13 жовтня, 21:45).

Де дивитися матч Нідерланди – Франція

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Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Франція

Букмекери у прийдешньому поєдинку віддають перевагу французам. На перемогу "Ле Бле" можна поставити з коефіцієнтом 2,39. Нічия – 3,60. Виграш "Помаранчевих" – 3,25.

Нідерланди – Франція: турнірні розклади перед матчем

Поточне турнірне становише у групі B: Франція (15 очок), Нідерланди (9, матч у запасі), Греція (9), Ірландія (3), Гібралтар (0).

Збірна Франції забезпечить собі путівку на Євро-2024 в разі перемоги над Нідерландами або навіть нічиєї, якщо в паралельному матчі Греція програє Ірландії.

Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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