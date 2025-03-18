Нідерланди – Іспанія: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги націй

У четвер, 20 березня, збірна Нідерландів прийматиме національну команду Іспанії в першому матчі 1/4 фіналу Ліги націй сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Нідерланди – Іспанія

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Прогнози букмекерів на матч Нідерланди – Іспанія

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають іспанську збірну. На перемогу "Червоної фурії" можна поставити з коефіцієнтом 2,37. Нічия – 3,45. Виграш "Помаранчевих" – 3,05.

На успіх чинних чемпіонів Європи у двоматчевій дуелі приймаються ставки з коефіцієнтом 1,42. Вихід Нідерландів до півфіналу Ліги націй – 2,98.

Матч-відповідь між іспанцями та нідерландцями заплановано на неділю, 23 березня, у Валенсії.

Переможець пари Нідерланди – Іспанія у півфіналі Ліги націй позмагається з тріумфатором чвертьфінального протистояння Хорватія – Франція.

Нагадаємо, збірна України вже незабаром зіграє проти Бельгії у плейоф за місце в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй. Номінально домашній матч команда Сергія Реброва проведе 20 березня в іспанській Мурсії, а поєдинок-відповідь заплановано на 23 березня у бельгійському Генку.

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