Нідерланди розтрощили Угорщину та оформили вихід до плейоф Ліги націй (відео)

Поєдинок переривався через те, що один з асистентів головного тренера угорців знепритомнів.

Збірна Нідерландів розгромила команду Угорщини в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Зустріч в Амстердамі завершилася з рахунком 4:0 .

На 20-й хвилині поєдинок було призупинено через те, що одному з асистентів головного тренера угорців Адаму Салаї стало зле і він знепритомнів. Його доправили до лікарні, де його стан стабілізувався.

Як тільки гра відновилася, "Помаранчеві" відкрили рахунок – на 21-й хвилині пенальті реалізував Ваут Вегхорст, а в компенсований до першого тайму час забив Коді Гакпо.

У другій половині протистояння підопічні Рональда Кумана ще двічі вразили ворота суперника. На 64-й хвилині відзначився Дензел Дюмфріс, а крапку в матчі на 86-й хвилині поставив Тен Копмайнерс.

Огляд матчу Нідерланди – Угорщина

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі Нідерланди (8 очок) достроково забезпечили собі підсумкове друге місце у групі А3 та вихід до чвертьфіналу Ліги націй. Угорщина з 5 балами посідає третю позицію. Виграла цей квартет Німеччина (13 пунктів), яка в паралельному матчі розбила Боснію та Герцоговину (1 очко) з рахунком 7:0.

У заключному турі Нідерланди на виїзді протистоятимуть Боснії і Герцеговині, а Угорщина прийме Німеччину. Поєдинки відбудуться у вівторок, 19 листопада.

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