Нідерланди та Франція розділили очки в матчі Євро-2024, позбавивши Польщу шансів на плейоф (відео)

"Ораньє" та "Ле Бле" розписали першу нульову нічию на цьому чемпіонаті Європи.

Збірні Нідерландів та Франції зіграли внічию в матчі другого туру групи D фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на "Ред Булл Арені" у Лейпцигу завершився з рахунком 0:0 .

Більшу частину зустрічі ініціативою володіли французи, створивши чимало моментів навіть без свого лідера Кіліана Мбаппе, який провів весь матч на лавці для запасних. Зазначимо, що решту турніру він гратиме у захисній масці після того, як зламав ніс під час поєдинку першого туру Євро-2024 проти Австрії.

За весь матч підопічні Дідьє Дешама завдали 16 ударів, що удвічі більше, ніж Нідерланди. Однак у площину воріт частіше била вже команда Рональда Кумана – 4:3. За очікуваними голами (xG) "Ле Бле" перевершили "Ораньє" – 1,33 на 0,39, як і у володінні м'ячем – 58% проти 42%.

Утім, забити бодай раз жодна з команд так і не зуміла. На 69-й хвилині Нідерланди відправили м'яч у ворота суперника – Хаві Сімонс вдало зіграв на добиванні після того, як Майк Меньян відбив постріл з розвороту від Коді Гакпо. Проте після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через офсайд у Дензела Дюмфріса, який під час удару Сімонса стояв перед воротарем французів.

Це перша нульова нічия на чемпіонаті Європи-2024. У кожному з попередніх матчів турніру було забито щонайменше один гол.

Огляд матчу Нідерланди – Франція

Додамо, що в іншому матчі другого туру квартету D збірна Австрії розібралася з Польщею (3:1).

На старті континентальної першості збірна Нідерландів вирвала вольову перемогу над Польщею (2:1), а Франція обіграла Австрію (1:0).

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: розклад і результати всіх матчів турніру

Таким чином, після двох турів Нідерланди та Франція очолюють групу D, набравши по 4 очки. На третьому місці розташувалася Австрія (3 бали). Польща (0 залікових пунктів) вже точно фінішує останньою у цьому квартеті та стала першою збірною на Євро-2024, яка втратила шанси на вихід до плейоф.

Дивіться також: Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці

У заключному третьому турі групового етапу Нідерланди зіграють проти Австрії, а Франція побореться з Польщею. Обидва матчі відбудуться 25 червня (старт – о 19:00 за київським часом).

Нагадаємо, до 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Читайте також:

Збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною у другому матчі на Євро-2024 (відео)

Ребров прокоментував вольову перемогу збірної України над Словаччиною у другому турі Євро-2024

Словаччина – Україна – 1:2: онлайн-трансляція та огляд матчу Євро-2024 (відео)