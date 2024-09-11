Нідерланди та Німеччина не визначили переможця в результативному матчі Ліги націй (відео)

Після двох турів нідерландці та німці розділяють лідерство у квартеті А3.

Збірна Нідерландів зіграла внічию з командою Німеччини в матчі 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок в Амстердамі завершився з рахунком 2:2 .

Уже на 2-й хвилині зустрічі Тіджані Рейндерс вивів господарів вперед. Перед перервою Німеччина змогла не лише відігратися, а й повести в рахунку – на 38-й хвилині відзначився Деніз Ундав, а на 45+3-й хвилині забив Йозуа Кімміх.

На початку другого тайму "Помаранчеві" відновили паритет на табло – на 50-й хвилині точного удару завдав Дензел Дюмфріс. Більше голів команди не забивали, в підсумку поділивши очки.

Огляд матчу Нідерланди – Німеччина

У паралельному матчі другого туру групи А3 збірна Угорщини вдома розійшлася нічиєю з командою Боснії і Герцеговини (0:0).

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Після двох турів Нідерланди та Німеччина очолюють свій квартет, набрали по 4 очки. В активі боснійців та угорців по одному балу.

У третьому турі Ліги націй нідерландці на виїзді зіграють проти Угорщини, а німці в гостях позмагаються з Боснією і Герцеговиною. Обидва матчі відбудуться 11 жовтня.

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