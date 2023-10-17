Нідерланди у компенсований час дотиснули Грецію та майже гарантували собі вихід на Євро-2024 (відео)

"Ораньє" піднялися на друге місце у групі В.

Збірна Нідерландів перемогла команду Греції у виїзному матчі 8-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок в Афінах завершився з рахунком 0:1 .

Гості могли виходити вперед у першому таймі, але на 28-й хвилині Ваут Вегхорст не реалізував пенальті.

До самої кінцівки зустрічі грекам вдавалося втримувати нічийний результат, однак у компенсований до другого тайму час "Помаранчеві" таки вирвали перемогу – на 90+3-й хвилині з пенальті забив Вірджил Ван Дейк.

Огляд матчу

Після цієї перемоги Нідерланди (12 очок) вийшли на друге місце групи В. "Ораньє" за додатковими показниками обійшли Грецію (12 балів), але мають одну гру в запасі.

Нідерландцям залишається провести два матчі відбору на ЧЄ: з Ірландією (18 листопада) та Гібралтаром (21 листопада). Греки в заключному поєдинку групового етапу 21 листопада приймуть Францію, яка раніше достроково вийшла до фінального турніру Євро-2024.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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