Нідерланди - Україна: де дивитися і ставки букмекерів на стартовий матч команди Шевченка на Євро-2020

Поєдинок відбудеться в неділю, 13 червня.

Уже в неділю, 13 червня, збірна України зіграє стартовий матч Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Нідерландів.

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Матч відбудеться на стадіоні "Йохан Кройф Арена" в Амстердамі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Поєдинок зможуть відвідати близько 16 тисяч уболівальників (30% від загальної місткості арени).

Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є Австрія та Північна Македонія. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Де дивитися матч Нідерланди - Україна

У прямому ефірі поєдинок транслюватимуть телеканали ТРК "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Прогнози букмекерів на матч Нідерланди - Україна

Беззаперечним фаворитом поєдинку є підопічні Франка де Бура. На перемогу нідерландців можна поставити з коефіцієнтом 1.67. Нічия - 3.84. Перемога української збірної стане сенсацією - 6.15.

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Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

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