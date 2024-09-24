Нідерланди – Україна: онлайн-відеотрансляція матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу

У вівторок, 24 вересня, збірна України проведе матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024 з футзалу проти національної команди Нідерландів.

Поєдинок відбудеться у Ташкенті, столиці Узбекистану. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

На груповому етапі нинішнього Мундіалю українська збірна з 6 очками посіла друге місце у групі С позаду Аргентини (9), але випередивши Афганістан (3) та Анголу (0).

У стартовому турі Україна розгромно поступилася Аргентині (1:7), а потім знищила Анголу (7:2) та обіграла Афганістан (4:1).

Нідерланди з 5 очками фінішували на другій позиції у групі А, пропустивши вперед Парагвай (6), проте обійшовши Коста-Рику (4) та Узбекистан (1)

"Помаранчеві" розійшлися нічиєю з Узбекистаном (3:3) та Коста-Рикою (2:2), після чого перемогли Парагвай (5:2).

Тріумфатор матчу Нідерланди – Україна у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари Іспанія – Венесуела.

До вашої уваги онлайн-відеотрансляція матчу Нідерланди – Україна.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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