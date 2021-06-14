Нідерланди - Україна: що сказав Шевченко після програного матчу-трилера на Чемпіонаті Європи

Керманич "синьо-жовтих" підбив підсумки стартового поєдинку своєї команди на турнірі.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку в матчі 1-го туру групи C Євро-2020 від Нідерландів (2:3).

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"Я дуже задоволений грою. Як команда, особливо в другому таймі після 0:2, проявила характер. Незважаючи на поразку, ми запишемо матч собі до активу. На такому рівні і з таким суперником атакувальним, то гра вийшла цікавою для глядачів. Була напруга. Мені сподобалося, як хлопці зреагували на цю напругу. Мені здається, збірна підвищила свій рівень. Моменти суперника - це нормально. Зрозуміло, що вони будуть. І у нас були моменти, особливо в другому таймі", - сказав Шевченко в ефірі програми "Великий футбол".

Також керманич "синьо-жовтих" висловився про грубу помилку Миколенка, яка призвела до другого пропущеного м'яча.

"Миколенко? На такому рівні всі припускаються помилок, тут божевільні швидкості. Потрібно вчитися на помилках. Ми його підтримали, але нікому не повинно бути соромно і прикро за гру. У нас ще два матчі, і я сказав хлопцям, що потрібно чіплятися за свої шанси. Потрібно готуватися до Північної Македонії", - резюмував Шевченко.

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Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії. У поєдинку 1-го туру Австрія обіграла Північну Македонію з рахунком 3:1.

та У поєдинку 1-го туру Австрія Північну Македонію з рахунком 3:1. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв ТСН Проспорт, раніше поразку від команди Нідерландів прокоментував один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко.

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