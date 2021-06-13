Нідерланди - Україна: стали відомі стартові склади на матч Євро-2020

Початок зустрічі - о 22:00.

Збірні України та Нідерландів оголосили стартові склади на матч 1-го туру Чемпіонату Європи-2020, який 13 червня відбудеться на "Йоган Кройф Арені"в Амстердамі.

Україна: Бущан - Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв - Зінченко, Сидорчук, Малиновский - Зубков, Яремчук, Ярмоленко

Нідерланди: Стекеленбург - ван Анхольт, Блінд, де Врей, Тімбер, Думфріс - де Йонг, де Рон, Вейналдум - Депа, Вегорст

Матч Нідерланди - Україна розпочнеться о 22:00 за київським часом.ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

До цього ви можете спостерігати за тим, що відбувається навколо першого поєдинку команди Андрія Шевченка на цьому турнірі.

Збірна України проведе також матчі 17-го (проти Північної Македонії) та 21 червня (проти Австрії). Ці два поєдинки "синьо-жовті" зіграють в Бухаресті.

Нідерланди - Україна: головне про стартовий матч Євро-2020 для команди Шевченка

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