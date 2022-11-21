Нідерланди в кінцівці видряпали перемогу в Сенегалу на старті ЧС-2022

"Ораньє" з великими труднощами, але таки змогли переграти африканську команду.

Збірна Нідерландів обіграла команду Сенегалу в матчі 1-го туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Аль-Тумама" в Досі завершився з рахунком 0:2 .

Незважаючи на статус фаворита, команда Луї ван Гала відверто розчарувала. "Помаранчеві" за 90 хвилин гри завдали лише кількох ударів у площину воріт суперника.

На щастя, саме вони і стали результативними. Подачу Френкі де Йонга на 84-й хвилині ударом головою замкнув Коді Гакпо. А в компенсований час крапку в матчі поставив Деві Классен.

Своєю чергою, сенегальці мали декілька хороших моментів, але не зуміли їх реалізувати. Із чотирьох пострілів африканців у площину жоден не призвів до взяття воріт.

Крім Сенегалу та Нідерландів, у квартету А також змагаються збірні Катару та Еквадору. Вони зіграли між собою у матчі-відкритті ЧС-2022, який відбувся 20 листопада. Південноамериканці здобули впевнену перемогу – 0:2.

– 0:2. Таким чином, після першого туру в групі лідирують Еквадор і Нідерланди, які мають по три очки. Катар і Сенегал поки що залишаються без залікових балів.

У другому турі 25 листопада Катар зустрінеться із Сенегалом, а Нідерланди битимуться з Еквадором. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

Читайте також:

Збірна Англії принизила Іран у своєму стартовому матчі на чемпіонаті світу-2022 (відео)

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

Збірна Катару встановила історичне антидосягнення у стартовому матчі чемпіонату світу-2022