Нідерланди здолали Ірландію та вийшли на Євро-2024, Франція забила 14 голів Гібралтару (відео)

Відбулися поєдинки передостаннього туру кваліфікації на чемпіонат Європи у групі B.

У матчах групи B 9-го туру відбору на Євро-2024 збірна Нідерландів вдома обіграла Ірландію ( 1:0 ), а команда Франції на своєму полі рознесла Гібралтар ( 14:0 ).

Єдиний гол в Амстердамі "Ораньє" забили на старті зустрічі. На 12-й хвилині Ваут Вегхорст відзначився після передачі Стефана Де Врея.

Ця перемога дозволила Нідерландам (15 очок) стати недосяжними для Греції (12 пунктів) і забронювати за собою другу сходинку групи, оформивши вихід на континетальну першість. Ірландія (6 балів) ще раніше втратила шанси здобути пряму путівку на ЧЄ.

У паралельному поєдинку цього квінтету, який відбувався в Ніцці, Франція катком пройшлася по Гібралтару. "Триколірні" відвантажили у ворота суперника аж 14 м'ячів.

На третій хвилині все почалося з автоголу захисника гостей Ітана Сантоса. Після цього у першому таймі за французів забивали Маркус Тюрам, Воррен Заїр-Емері, Кіліан Мбаппе з пенальті, Жонатан Клосс, Кінгслі Коман і Юссуф Фофана.

У другій половині матчі "Ле Бле" відзначилися ще 7 голами, авторами яких стали Адріан Рабйо, Кінгслі Коман, Усман Дембеле, Кіліан Мбаппе (двічі) та Олів'є Жиру (двічі).

Зазначимо, що від 18-ї хвилини гості грали у меншості – пряму червону картку заробив Ітан Сантос.

Французи (21 очко) виграли сім із семи матчів поточного відбору на Євро та достроково посіли перше місце групи B. Гібралтар йде останнім, на набравши жодного залікового пункту.

У заключному турі 21 листопада Нідерланди на виїзді зустрінуться з Гібралтаром, а Франція в гостях зіграє проти Греції.

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