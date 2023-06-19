Щоб не потрапити за ґрати, Квінсі Промес хоче отримати російський паспорт.

Нідерландський нападник московського "Спартака" Квінсі Промес засуджений до 1,5 року в'язниці за удар ножем у коліно двоюрідного брата.

Відповідне рішення ухвалив суд Амстердама, повідомляє видання De Telegraaf.

31-річний футболіст також повинен виплатити 7 тисяч євро компенсації двоюрідному братові.

Зазначається, що вирок амстердамського суду міг бути на пів року меншим, якби Промес покаявся та визнав провину, але гравець цього не зробив.

Інцидент стався на сімейній вечірці 2020 року. Промес побився зі своїм двоюрідним братом через підозру в тому, що той украв дорогоцінне намисто тітки футболіста. Під час бійки Квінсі схопив ніж та вдарив родича в коліно.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Промес боїться повертатися на батьківщину, аби не сісти за ґрати. Для того, щоб уникнути екстрадиції, форвард навіть розпочав процес отримання російського громадянства.

Упродовж своєї кар'єри Квінсі виступав за "Твенте", "Гоу Ехед Іглз", "Спартак" "Севілью" та "Аякс". 2021 року Промес повернувся до країни-терористки, де продовжує грати й зараз.

Квінсі дебютував у збірній Нідерландів 2014 року. На його рахунку 7 голів у 50 матчах за національну команду.

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