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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Нідерланди — Марокко: букмекери зробили прогноз на матч 1/16 фіналу ЧС-2026

Переможець пари Нідерланди — Марокко в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння ПАР — Канада.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Нідерландів

Збірна Нідерландів / © Associated Press

У вівторок, 30 червня, збірні Нідерландів та Марокко зустрінуться в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Поєдинок відбудеться на арені "Estadio BBVA" у мексиканському Монтерреї. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Нідерланди посіли перше місце у групі F, зігравши внічию з Японією (2:2), розгромивши Швецію (5:1) та обігравши Туніс (3:1).

Марокканці фінішували другими у квартеті C, зігравши внічию з Бразилією (1:1), здолавши Шотландію (1:0) та обігравши Гаїті (4:2).

Прогноз букмекерів на матч Нідерланди — Марокко

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Нідерландів, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,14. Нічия — 3,33. Виграш марокканців — 3,66.

На вихід нідерландців до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,54. Прохід Марокко до наступної стадії — 2,35.

Переможець пари Нідерланди — Марокко в 1/8 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння ПАР — Канада.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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