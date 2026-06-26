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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Нідерланди розібралися з Тунісом і з першого місця вийшли до плейоф ЧС-2026

"Ораньє" стали переможцями квартету F.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Туніс — Нідерланди

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

Збірна Нідерландів упевнено обіграла команду Тунісу в матчі заключного третього туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Arrowhead Stadium" в американському Канзас-Сіті завершився з рахунком 1:3.

Уже на 3-й хвилині зустрічі нідерландці відкрили рахунок завдяки автоголу туніського півзахисника Ельєса Схірі.

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

На 7-й хвилині "Ораньє" зміцнили свою перевагу в рахунку — Браян Броббі забив після подачі зі штрафного і скидання головою від Вірджила Ван Дейка.

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

На старті другого тайму тунісці скоротили своє відставання в рахунку — на 54-й хвилині Хазем Мастурі головою пробив у дальній кут після навісу Ганнібала Межбрі з кутового.

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

Але на 62-й хвилині підопічні Рональда Кумана повернули собі гандикап у два м'ячі — Тіджані Рейндерс з кутового виконав подачу на ближню стійку, де Ян Пауль ван Геке вразив дальній кут.

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

Туніс — Нідерланди / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірні Японії та Швеції зіграли внічию (1:1).

  • Таким чином, Нідерланди (7 очок) з першого місця вийшли до плейоф ЧС-2026. Японія (5 балів) пробилася до 1/16 фіналу з другої позиції.

  • Швеція (4 пункти) потрапила до плейоф як одна з найкращих володарок третіх сходинок. Туніс (0) попрощався з Мундіалем.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
143
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