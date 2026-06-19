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Нідерланди — Швеція: букмекери зробили прогноз на матч ЧС-2026
У першому турі нідерландці зіграли внічию з Японією, а шведи розгромили Туніс.
У суботу, 20 червня, збірні Нідерландів та Швеції зустрінуться в матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу.
Поєдинок відбудеться на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.
У першому турі групового етапу нідерландці розійшлися бойовою нічєю з Японією (2:2), а шведи розгромили Туніс (5:1).
Прогноз букмекерів на матч Нідерланди — Швеція
Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Нідерландів. На перемогу підопічних Рональда Кумана можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Нічия — 4,00. Виграш шведів — 4,50.
Інший поєдинок 2-го туру групи F між командами Тунісу та Японії відбудеться у неділю, 21 червня, о 07:00 за київським часом.
Зазначимо, що замість Швеції у цьому квартеті могла виступати збірна України, але наша команда програли шведам (1:3) у півфіналі плейоф європейського відбору та не вийшла на Мундіаль.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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