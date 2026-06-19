ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
2 хв

Нідерланди — Швеція: букмекери зробили прогноз на матч ЧС-2026

У першому турі нідерландці зіграли внічию з Японією, а шведи розгромили Туніс.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Нідерландів

Збірна Нідерландів / © Associated Press

У суботу, 20 червня, збірні Нідерландів та Швеції зустрінуться в матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

У першому турі групового етапу нідерландці розійшлися бойовою нічєю з Японією (2:2), а шведи розгромили Туніс (5:1).

Прогноз букмекерів на матч Нідерланди — Швеція

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Нідерландів. На перемогу підопічних Рональда Кумана можна поставити з коефіцієнтом 1,77. Нічия — 4,00. Виграш шведів — 4,50.

Інший поєдинок 2-го туру групи F між командами Тунісу та Японії відбудеться у неділю, 21 червня, о 07:00 за київським часом.

Зазначимо, що замість Швеції у цьому квартеті могла виступати збірна України, але наша команда програли шведам (1:3) у півфіналі плейоф європейського відбору та не вийшла на Мундіаль.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie