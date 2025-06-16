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Нідерланди – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч молодіжного Євро-2025 (U-21)
Вирішальний для "синьо-жовтих" поєдинок групового раунду континентальної першості відбудеться 18 червня.
У середу, 18 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграє з командою Нідерландів в матчі заключного, третього туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.
Поєдинок відбудеться на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
До цього збірна України зазнала поразки від Данії (2:3) та здобула перемогу над Фінляндією (2:0). Нідерландці розійшлися нічиєю з Фінляндією (2:2) та поступилися Данії (1:2).
Після двох турів "синьо-жовті", маючи 3 очки, посідають друге місце у групі D. Для виходу до плейоф підопічним Унаї Мельгоси потрібно не програти Нідерландам.
Де дивитися матч Нідерланди U-21 – Україна U-21
Матч Євро-2025 (U-21) між молодіжними збірними України та Нідерландів можна буде подивитися наживо на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.
Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.
На нашому сайті доступні аудіокоментар і текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Україна.
Ставки букмекерів на матч Нідерланди U-21 – Україна U-21
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Нідерландів. На перемогу "Ораньє" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,53. Нічия – 5,00. Виграш українців стане сенсацією – 6,50.
Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) з футболу триватиме у Словаччині до 28 червня. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.