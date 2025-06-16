Нідерланди – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч молодіжного Євро-2025 (U-21)

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) / © УАФ

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У середу, 18 червня, молодіжна збірна України (U-21) з футболу зіграє з командою Нідерландів в матчі заключного, третього туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.

Поєдинок відбудеться на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

До цього збірна України зазнала поразки від Данії (2:3) та здобула перемогу над Фінляндією (2:0). Нідерландці розійшлися нічиєю з Фінляндією (2:2) та поступилися Данії (1:2).

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Після двох турів "синьо-жовті", маючи 3 очки, посідають друге місце у групі D. Для виходу до плейоф підопічним Унаї Мельгоси потрібно не програти Нідерландам.

Де дивитися матч Нідерланди U-21 – Україна U-21

Матч Євро-2025 (U-21) між молодіжними збірними України та Нідерландів можна буде подивитися наживо на телеканалі Перший і сайті Суспільне Спорт.

Крім того, поєдинок транслюватиметься на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.

На нашому сайті доступні аудіокоментар і текстова онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Україна.

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Ставки букмекерів на матч Нідерланди U-21 – Україна U-21

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають збірну Нідерландів. На перемогу "Ораньє" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,53. Нічия – 5,00. Виграш українців стане сенсацією – 6,50.

Фінальний турнір Євро-2025 (U-21) з футболу триватиме у Словаччині до 28 червня. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть до чвертьфіналу, далі відбудуться півфінали та фінал у Братиславі.